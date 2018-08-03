Наличный курс доллара в продаже приблизился к 27,3 гривнам/доллар

Евро подорожал на три копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 14 копеек - до 27,29 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 27,00 гривен за доллар. По сравнению с данными 2 августа курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 31,80 гривен за доллар.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40 - 27,2650 (26,65 - 27,07 - 2 августа), продажи 27,15 - 27,90 (26,99 - 27,70 - 2 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0049 (26,9036 - 2 августа), продажи - 27,2994 (27,1571 - 2 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,70 (30,70 - 31,58 - 2 августа), продажи - 31,55 - 32,45 (31,55 - 32,35 - 2 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1921 (31,2474 - 2 августа), продажи - 31,8035 (31,7798 - 2 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,245 (2,800 - 4,241 - 2 августа), продажи - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 2 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,943 (3,954 - 2 августа), продажи 4,344 (4,341 - 2 августа) грн за 10 рублей.