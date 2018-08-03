НБУ продав ще 50 млн доларів для підтримки курсу гривні

Нацбанк другий день поспіль проводить аукціон з продажу валюти

Національний банк України на міжбанківському ринку продав ще 50 млн доларів для підтримки курсу гривні. Відповідні дані розміщено на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що на сьогоднішній аукціон, на який НБУ виставив 50 млн доларів, надійшла 41 заявка на суму 75,5 млн доларів. Курс відсікання склав 27,0950 гривень за долар, а середньозважений курс за підсумками торгів склав 27,0886 гривень за долар.

Зазначимо, сьогодні НБУ другий день поспіль проводив аукціон з продажу валюти. Напередодні було продано 100 млн доларів, а середньозважений курс склав 27,0062 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що готівковий курс долара в обмінних пунктах продажу наблизився до 27,3 гривень/долар. При цьому також продовжує зростати готівковий курс євро.

У той же час на початку тижня українські аналітики очікували продовження зростання курсу долара.

"Найближчого тижня ми побачимо продовження зростання курсу долара, в першу чергу - за рахунок покупок нерезидентів. Безготівковий долар буде торгуватися за тиждень поблизу 27,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,5 грн", - зазначив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.