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НБУ закликає фінустанови не ухилятися від прийому монет дрібних номіналів

НовиниФінанси    26.06.2018 - 12:26
Фото: Національний банк України (УНІАН)
Фото: Національний банк України (УНІАН)

В Нацбанку констатують збільшення кількості скарг громадян з цього приводу

Національний банк України (НБУ) закликає фінансові установи не ухилятися від прийому монет дрібних номіналів під час здійснення розрахунків і касових операцій. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Скажу відверто, що останнім часом до Національного банку є достатньо збільшена кількість звернень громадян про те, що деякі установи відмовляються приймати монети дрібних номіналів. Саме з такими установами, з банками ми ведемо відповідну роботу і відповідні від нас надійшли цим установам листи, і ми звертаємо увагу всіх фінансових установ на неухильне виконання правил і інструкцій постанови Нацбанку щодо роботи зі здійснення розрахунків і касових операцій", - сказав він. 

Зайвенко наголосив, що прийом монет дрібних номіналів є прямим обов’язком усіх фінансових установ.

"Фінансові установи зобов’язані приймати для обміну монети дрібних номіналів на монети більших номіналів, які ми вводимо в обіг чи на банкноти. Як для зарахування у вклади, як для прийняття при здійсненні платежів фінансові установи зобов’язані обмінювати ці дрібні номінали населенню на банкноти і монети більших номіналів", - наголосив Зайвенко. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня 2018 підприємства торгівлі і сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити заокруглення загальних в чеку суми готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги).
 

З 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках НБУ знизив курс золота до 332,35 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, банки, монеты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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