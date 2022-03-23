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НБУ призвал SWIFT отключить центробанк России

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на страну-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь с целью сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

SWIFT-это международная межбанковская система передачи информации и проведения платежей. Переводы через SWIFT - это переводы средств с банковского счета на банковский счет. Услугами Системы пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира

Напомним, с 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключено 7 российских банков. В этот список попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк УкраиныSWIFT