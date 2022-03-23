НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії

Як наголошується в повідомленні, відключення від SWIFT стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", - підкреслив глава НБУ Кирило Шевченко.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та проведення платежів. Перекази через SWIFT - це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу

Нагадаємо, з 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключено 7 російських банків. У цей список потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.