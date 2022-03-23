ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ призвал SWIFT отключить центробанк России

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 11:02
НБУ призвал SWIFT отключить центробанк России Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, отключение от SWIFT станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на страну-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь с целью сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

SWIFT-это международная межбанковская система передачи информации и проведения платежей. Переводы через SWIFT - это переводы средств с банковского счета на банковский счет. Услугами Системы пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира

Напомним, с 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT отключено 7 российских банков. В этот список попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины SWIFT
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме