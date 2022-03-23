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НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії

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Україна, Середа 23 березня 2022 11:02
НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями. Це посилить міжнародну фінансову ізоляцію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як наголошується в повідомленні, відключення від SWIFT стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", - підкреслив глава НБУ Кирило Шевченко.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та проведення платежів. Перекази через SWIFT - це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу

Нагадаємо, з 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключено 7 російських банків. У цей список потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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