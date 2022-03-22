НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в России

Как отмечается в обращении за подписью главы НБУ, любые финансовые операции с учреждениями этой страны и как следствие уплата налогов в ее бюджет и в дальнейшем будут способствовать финансированию военных преступлений и террористических актов против мирного населения Украины.

Расширение географии военных действий и акты террора против мирного населения указывают на то, что принятые до сих пор меры являются недостаточно действенными. Учитывая это важно и в дальнейшем усиливать давление на агрессора для ослабления его позиций. Прекращение деятельности на российском рынке банковских групп, которые являются лидерами мирового рынка финансовых услуг, усилит влияние уже примененных мировым сообществом экономических санкций к России.

"Продолжение работы на территории России может нести дополнительные репутационные риски для ваших организаций не только в нашей стране, а в Европе в целом. Ведь в своей борьбе против оккупанта Украина получила поддержку не только большинства европейских правительств и представителей международного бизнес-сообщества, но и общественности этих стран", - подчеркнул Шевченко.