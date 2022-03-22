НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в Росії

Голова Національного банку України закликав керівників міжнародних банківських груп припинити будь-яку роботу своїх дочірніх установ та філій на території Росії. Кирило Шевченко просить їх долучитися до міжнародних заходів.

Як зазначається у зверненні за підписом голови НБУ, будь-які фінансові операції з установами цієї країни і як наслідок сплата податків до її бюджету й надалі сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.

Розширення географії військових дій та акти терору проти мирного населення вказують на те, що вжиті до сьогодні заходи є недостатньо дієвими. З огляду на це важливо й надалі посилювати тиск на агресора для послаблення його позицій. Припинення діяльності на російському ринку банківських груп, які є лідерами світового ринку фінансових послуг, посилить вплив вже застосованих світовою спільнотою економічних санкцій до Росії.

"Продовження роботи на території Росії може нести додаткові репутаційні ризики для ваших організацій не лише в нашій країні, а у Європі загалом. Адже у своїй боротьбі проти окупанта Україна отримала підтримку не тільки більшості європейських урядів та представників міжнародної бізнес-спільноти, але й громадськості цих країн", - наголосив Шевченко.