НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным

Национальный банк Украины отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимально установленного уровня. Большинство вкладчиков получат свои деньги назад.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. В 2019 году банк "Аркада" предоставил эту недвижимость как залог по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

Кредитор за несвоевременное обслуживание долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим банк отразил списание с баланса этого здания. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

Что будет с деньгами вкладчиков

Более 90% вкладчиков банка (более 5 000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривен.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам на 285 млн грн.

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с опосредованной долей в 74,80%.

Отметим, по данным НБУ, в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось за первое полугодие 2020 года.

Напомним, в июле 2020 года прибыль украинских банков составила 4,599 млрд грн; банковская система вернулась к прибыльности после полученных в июне убытков на сумму 5,174 млрд грн.