НБУ приветствует подписание президентом закона о валюте

В регуляторе пояснили, как будет происходить переход на новый закон

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует подписание президентом Петром Порошенко Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сегодня сделан еще один важный шаг навстречу свободе валютных операций - президент Украины Петр Порошенко только во время встречи с бизнесом подписал исторический Закон "О валюте и валютных операциях", разработанный Национальным банком Украины и принятый Верховной радой во втором чтении и в целом 21 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

В НБУ пояснили, что несмотря на законодательные нормы, действовать на практике закон начнет не ранее чем через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

#ThankYou4Reforms Сьогодні зроблено ще один важливий крок назустріч свободі валютних операцій - Президент України Петро... Опубліковано Національний банк України Середа, 4 липня 2018 р.

Этот переходный период потребуется по двум причинам.

Во-первых, шесть месяцев понадобится на доработку нормативно-правовых актов Национального банка и приведения их в соответствие с законом.

Во-вторых, еще месяц предусмотрен для заблаговременного ознакомления банковского сообщества, бизнеса, населения, других государственных институтов с новыми правилами валютного регулирования. Для этого после завершения работы над новыми нормативно-правовыми актами Национальный банк их обнародует. После 30 дней ознакомительного периода закон, а вместе с ним и новые нормативно-правовые акты НБУ, будут введены в действие.

Закон дает Национальном банку "зеленый свет" для более быстрой либерализации валютного регулирования. Наиболее болезненные ограничения, например, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, будут отменены сразу после введения закона в действие.

В частности, бизнес и физические лица смогут инвестировать за границу в ценные бумаги, недвижимость и имущественные права, а также размещать на зарубежных счетах валюту без индивидуальных лицензий Национального банка. Также для бизнеса будет отменен валютный контроль для внешнеэкономических операций ниже порогового уровня 150 тыс гривен а также предельный срок расчетов по внешнеэкономическим операциям до 180 дней. Не будет в дальнейшем и регистрации кредитов от нерезидентов.

Напомним, сегодня в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций президент Украины Петр Порошенко подписал закон о валюте и валютных операциях.