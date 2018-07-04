НБУ вітає підписання президентом закону про валюту

У регуляторі пояснили, як відбуватиметься перехід на новий закон

Національний банк України (НБУ) вітає підписання президентом Петром Порошенком Закону України "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок назустріч свободі валютних операцій - президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бізнесом підписав історичний Закон "Про валюту і валютні операції", розроблений Національним банком України та прийнятий Верховною радою у другому читанні і в цілому 21 червня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що незважаючи на законодавчі норми, діяти на практиці закон почне не раніше ніж через сім місяців перехідного періоду з дня вступу в силу.

#ThankYou4Reforms Сьогодні зроблено ще один важливий крок назустріч свободі валютних операцій - Президент України Петро... Опубліковано Національний банк України Середа, 4 липня 2018 р.

Цей перехідний період буде потрібний з двох причин.

По-перше, шість місяців знадобиться на доопрацювання нормативно-правових актів Національного банку та приведення їх у відповідність із законом.

По-друге, ще місяць передбачений для завчасного ознайомлення банківської спільноти, бізнесу, населення, інших державних інститутів з новими правилами валютного регулювання. Для цього після завершення роботи над новими нормативно-правовими актами Національний банк оприлюднює їх. Після 30 днів ознайомчого періоду закон, а разом з ним і нові нормативно-правові акти НБУ, будуть введені в дію.

Закон дає Національному банку "зелене світло" для більш швидкої лібералізації валютного регулювання. Найбільш болючі обмеження, наприклад, щодо інвестування за кордон і зовнішньоекономічними операціями, будуть скасовані відразу після введення закону в дію.

Зокрема, бізнес і фізичні особи зможуть інвестувати за кордон у цінні папери, нерухомість та майнові права, а також розміщувати на зарубіжних рахунках валюту без індивідуальних ліцензій Національного банку. Також для бізнесу буде скасовано валютний контроль зовнішньоекономічних операцій нижче порогового рівня 150 тис гривень, а також граничний термін розрахунків за зовнішньоекономічними операціями до 180 днів. Не буде в подальшому і реєстрації кредитів від нерезидентів.

Нагадаємо, сьогодні в ході зустрічі з представниками бізнес-асоціацій президент України Петро Порошенко підписав закон про валюту і валютні операції.