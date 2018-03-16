НБУ презентовал новую версию своего веб-сайта

Национальный банк Украины обнародовал бета-версию своего нового сайта, переход на нее содержится по ссылке на главной странице основного сайта регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, закрытие старой версии сайта и полный переход на новый ресурс запланированы до конца этого года. На период сосуществования двух версий сайта первоисточником информации будет считаться текущая версия официального интернет-представительства Национального банка Украины.

Национальный банк перешел к новым принципам изложения контента, благодаря которым сложные экономические понятия освещены простым и доступным языком. Так, большие блоки текста заменены короткими параграфами, удобно представлены инфографики, видеофайлы, а также ссылки на документы и данные.

Дизайн сайта полностью адаптирован к смартфонам, планшетам, ноутбукам и настольным компьютерам.

Структурно новый сайт центрального банка разделен на следующие блоки:

- разделы, которые соответствуют основным функциям Национального банка, например, страницы монетарной политики, надзора, платежей и расчетов;

- блок "Инструменты", где пользователю доступны наборы статистических данных, нормативно-правовой архив, глоссарий и тому подобное;

- личный кабинет пользователя, где он может зарегистрироваться на посещение событий регулятора, отправлять вопросы и обращения, получать ответы, управлять рассылками, сохранять собственные наборы данных.

В ближайших планах по наполнению нового веб-сайта Национального банка - запуск интерактивных конструкторов наборов данных, наращивание функциональности личного кабинета пользователя, начало работы интернет-магазина монет и микросайтов (журнала "Вестник Национального банка Украины", Музея денег, проектов развития безналичной экономики и финансовой осведомленности).

Создание нового веб-сайта Национального банка происходит при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "Международные партнерства ради финансовой стабильности" (IP-FSS).

Соответствующий контракт на разработку нового веб-сайта между проектом IP-FSS, ООО "Джая Диджитал" был заключен в начале 2017 года Национальным банком.

Проект "Международное партнерство ради финансовой стабильности" (IP-FSS) - дополнительный проект Агентства США по международному развитию в рамках региональной программы "Региональное экономическое развитие". Проект предоставляет Национальному банку международную техническую помощь по направлению улучшения коммуникаций, в частности по модернизации сайта.

Напомним, сегодня в Национальном банке Украины (НБУ) представили новую Стратегию развития главного банка страны.