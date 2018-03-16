Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НБУ презентував нову версію свого веб-сайту

НовиниФінанси    16.03.2018 - 12:12
Фото: Національний банк України (УНІАН)
Фото: Національний банк України (УНІАН)

Тепер на сайті НБУ можна буде завести особистий кабінет

Національний банк України оприлюднив бета-версію свого нового сайту, перехід на неї міститься посилання на головній сторінці основного сайту регулятора. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, закриття старої версії сайту і повний перехід на новий ресурс заплановано до кінця цього року. На період співіснування двох версій сайту першоджерелом інформації буде вважатися поточна версія офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Національний банк перейшов до нових принципів викладу контенту, завдяки яким складні економічні поняття висвітлені простим і доступним язиком. Так, великі блоки тексту замінені короткими параграфами, зручно представлені інфографіки, відеофайли, а також посилання на документи і дані.

Дизайн сайту повністю адаптований до смартфонів, планшетів, ноутбуків і настільних комп'ютерів.

Структурно новий сайт центрального банку поділений на такі блоки:

- розділи, які відповідають основним функціям Національного банку, наприклад, сторінки монетарної політики, нагляду, платежів і розрахунків;

- блок "Інструменти", де користувачеві доступні набори статистичних даних, нормативно-правової архів, глосарій тощо;

- особистий кабінет користувача, де він може зареєструватися на відвідування подій регулятора, надсилати питання та звернення, отримувати відповіді, керувати повідомленнями, зберігати власні набори даних

У найближчих планах по наповненню нового веб-сайту Національного банку - запуск інтерактивних конструкторів наборів даних, нарощування функціональності особистого кабінету користувача, початок роботи інтернет-магазину монет і мікросайтів (журналу "Вісник Національного банку України", Музею грошей, проектів розвитку безготівковій економіки і фінансової обізнаності)

Створення нового веб-сайту Національного банку відбувається за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту "Міжнародні партнерство заради фінансової стабільності" (IP-FSS).

Відповідний контракт на розробку нового веб-сайту між проектом IP-FSS, ТОВ "Джая Діджитал" був укладений на початку 2017 року Національним банком.

Проект "Міжнародне партнерство заради фінансової стабільності" (IP-FSS) - додатковий проект Агентства США з міжнародного розвитку в рамках регіональної програми "Регіональний економічний розвиток". Проект надає Національному банку міжнародну технічну допомогу за напрямом покращення комунікацій, зокрема з модернізації сайту.

Нагадаємо, сьогодні в Національному банку України (НБУ) представили нову Стратегію розвитку головного банку країни.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
МВФ вітає призначення Смолія главою НБУ Порошенко офіційно представив колективу НБУ нового керівника
Теги: Національний банк України, сайт
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top