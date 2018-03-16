НБУ презентував нову версію свого веб-сайту

Національний банк України оприлюднив бета-версію свого нового сайту, перехід на неї міститься посилання на головній сторінці основного сайту регулятора. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, закриття старої версії сайту і повний перехід на новий ресурс заплановано до кінця цього року. На період співіснування двох версій сайту першоджерелом інформації буде вважатися поточна версія офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Національний банк перейшов до нових принципів викладу контенту, завдяки яким складні економічні поняття висвітлені простим і доступним язиком. Так, великі блоки тексту замінені короткими параграфами, зручно представлені інфографіки, відеофайли, а також посилання на документи і дані.

Дизайн сайту повністю адаптований до смартфонів, планшетів, ноутбуків і настільних комп'ютерів.

Структурно новий сайт центрального банку поділений на такі блоки:

- розділи, які відповідають основним функціям Національного банку, наприклад, сторінки монетарної політики, нагляду, платежів і розрахунків;

- блок "Інструменти", де користувачеві доступні набори статистичних даних, нормативно-правової архів, глосарій тощо;

- особистий кабінет користувача, де він може зареєструватися на відвідування подій регулятора, надсилати питання та звернення, отримувати відповіді, керувати повідомленнями, зберігати власні набори даних

У найближчих планах по наповненню нового веб-сайту Національного банку - запуск інтерактивних конструкторів наборів даних, нарощування функціональності особистого кабінету користувача, початок роботи інтернет-магазину монет і мікросайтів (журналу "Вісник Національного банку України", Музею грошей, проектів розвитку безготівковій економіки і фінансової обізнаності)

Створення нового веб-сайту Національного банку відбувається за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту "Міжнародні партнерство заради фінансової стабільності" (IP-FSS).

Відповідний контракт на розробку нового веб-сайту між проектом IP-FSS, ТОВ "Джая Діджитал" був укладений на початку 2017 року Національним банком.

Проект "Міжнародне партнерство заради фінансової стабільності" (IP-FSS) - додатковий проект Агентства США з міжнародного розвитку в рамках регіональної програми "Регіональний економічний розвиток". Проект надає Національному банку міжнародну технічну допомогу за напрямом покращення комунікацій, зокрема з модернізації сайту.

Нагадаємо, сьогодні в Національному банку України (НБУ) представили нову Стратегію розвитку головного банку країни.