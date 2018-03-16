Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нацбанк представил Стратегию своего развития до 2020 года

НовостиФинансы    16.03.2018 - 11:39
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)

Стратегия НБУ предусматривает соответствие стандартам ЕС банковского надзора

В Национальном банке Украины (НБУ) представили новую Стратегию развития главного банка страны до 2020 года. Представление открыл новый глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы представляем Cтратегию Национального банка - дорожную карту, которой будем двигаться к цели в ближайшие годы. Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней", - говорится в документе.

"Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка", - заявил глава ведомства в начале представления.

При этом в Стратегии отмечается, что достигнутыми цели НБУ будут считаться, при следующих условиях:

  • Ценовой стабильности достигнуто.
  • Банковский надзор обновлен, соответствует стандартам ЕС и полноценно работает.
  • Кредитование восстановлено, его уровень поддерживает экономический рост без риска для
  • финансовой стабильности.
  • Регулировка небанковского финансового сектора происходит по новой, эффективной модели.
  • Антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности.
  • Открыт путь для введения свободного движения капитала.
  • Растет вовлеченность населения к использованию финансовых услуг.

Кроме этого, в ходе представления Стратегии будет презентована бета-версия нового сайта Нацбанка и обновленный логотип.  

Напомним, в четверг, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко представил НБУ нового руководителя Якова Смолия, за назначение которого проголосовало 247 депутатов Верховной рады.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
МВФ приветствует назначение Смолия главой НБУ Яков Смолий: биография нового главы НБУ
Теги: Национальный банк Украины, Яков Смолий
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top