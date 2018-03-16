Нацбанк представил Стратегию своего развития до 2020 года

Стратегия НБУ предусматривает соответствие стандартам ЕС банковского надзора
В Национальном банке Украины (НБУ) представили новую Стратегию развития главного банка страны до 2020 года. Представление открыл новый глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.
"Сегодня мы представляем Cтратегию Национального банка - дорожную карту, которой будем двигаться к цели в ближайшие годы. Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней", - говорится в документе.
"Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка", - заявил глава ведомства в начале представления.
При этом в Стратегии отмечается, что достигнутыми цели НБУ будут считаться, при следующих условиях:
Кроме этого, в ходе представления Стратегии будет презентована бета-версия нового сайта Нацбанка и обновленный логотип.
Напомним, в четверг, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко представил НБУ нового руководителя Якова Смолия, за назначение которого проголосовало 247 депутатов Верховной рады.