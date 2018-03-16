Нацбанк представил Стратегию своего развития до 2020 года

В Национальном банке Украины (НБУ) представили новую Стратегию развития главного банка страны до 2020 года. Представление открыл новый глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы представляем Cтратегию Национального банка - дорожную карту, которой будем двигаться к цели в ближайшие годы. Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней", - говорится в документе.

"Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка", - заявил глава ведомства в начале представления.

При этом в Стратегии отмечается, что достигнутыми цели НБУ будут считаться, при следующих условиях:

Ценовой стабильности достигнуто.

Банковский надзор обновлен, соответствует стандартам ЕС и полноценно работает.

Кредитование восстановлено, его уровень поддерживает экономический рост без риска для

финансовой стабильности.

Регулировка небанковского финансового сектора происходит по новой, эффективной модели.

Антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности.

Открыт путь для введения свободного движения капитала.

Растет вовлеченность населения к использованию финансовых услуг.

Кроме этого, в ходе представления Стратегии будет презентована бета-версия нового сайта Нацбанка и обновленный логотип.

Напомним, в четверг, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко представил НБУ нового руководителя Якова Смолия, за назначение которого проголосовало 247 депутатов Верховной рады.