НБУ предупредил о росте мошеннических операций с платежными картами

Как отметили в пресс-службе, самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карточек.

По данным НБУ, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривны (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах - с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году). В сети Интернет, размер убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году).

В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1 600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).