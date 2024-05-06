У НБУ пояснили зростання курсу долара останнім часом

"Помірне послаблення курсу гривні впродовж останнього місяця відображало передусім ефекти від надолуження бюджетних видатків, що були стриманими на початку року через затримки зовнішньої фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. "Режим керованої гнучкості забезпечує помірні двосторонні коливання обмінного курсу. Від’ємне сальдо інтервенцій НБУ в I кварталі суттєво знизилося, зокрема завдяки заходам з посилення валютного нагляду та припливу експортної виручки на тлі розширення поставок морським коридором", - додали в НБУ.

Учасники засідання також вказали на "збереження ризиків для валютного ринку, цінової та фінансової стабільності на прогнозному горизонті".

Рекордна сума допомоги

Яка зазначили в НБУ, з середини березня відбулися значні зрушення в питаннях надходження зовнішнього фінансування. Зокрема, в березні Україна отримала більше 9 млрд доларів від міжнародних партнерів, а у квітні - другий транш від ЄС обсягом 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

До того ж у США схвалили довгоочікуваний пакет військової та фінансової допомоги на поточний рік. "Як результат, ризик недоотримання зовнішнього фінансування у 2024 році суттєво знизився, і Україна може розраховувати на близько 38 млрд доларів від міжнародних партнерів. Це сприяє зниженню тиску на державні фінанси та посилює спроможність НБУ надалі підтримувати керовану ситуацію на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.