В НБУ пояснили рост курса доллара в последнее время

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике ( КМП ) НБУ 24 апреля, в ходе которого было поддержано решение снизить учетную ставку 13,5%.

"Умеренное ослабление курса гривны на протяжении последнего месяца отражало прежде всего эффекты от наверстования бюджетных расходов, которые были сдержанными в начале года из-за задержек внешней финансовой помощи", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. "Режим управляемой гибкости обеспечивает умеренные двусторонние колебания обменного курса. Отрицательное сальдо интервенций НБУ в I квартале существенно снизилось, в частности, благодаря мерам по усилению валютного надзора и притоку экспортной выручки на фоне расширения поставок морским коридором", - добавили в НБУ.

Участники заседания также отметили "сохранение рисков для валютного рынка, ценовой и финансовой стабильности на прогнозном горизонте".

Рекордная сумма помощи

Как отметили в НБУ, с середины марта произошли значительные сдвиги в вопросах поступления внешнего финансирования. В частности, в марте Украина получила более 9 млрд долларов от международных партнеров, а в апреле - второй транш от ЕС объемом 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

К тому же, в США одобрили долгожданный пакет военной и финансовой помощи на текущий год. "Как результат, риск недополучения внешнего финансирования в 2024 году существенно снизился, и Украина может рассчитывать около 38 млрд долларов от международных партнеров. Это способствует снижению давления на государственные финансы и усиливает способность НБУ в дальнейшем поддерживать управляемую ситуацию на валютном рынке", - говорится в сообщении.