У НБУ пояснили зростання курсу долара в останні два місяці

"По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту", - сказав він.

За його словами, на зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. "Частина цих видатків матеріалізується в додатковому попиті на валюту, - повідомив заступник голови НБУ

Гелетій повідомив, що значний вплив мала валютна лібералізація, проведена НБУ в травні.

"Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, мова йде про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року", - сказав він.

НБУ аналізував ситуацію та вживав "тактичних заходів по зміні певного підходу до інтервенцій". "Відповідно протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з курсом офіційним 41,49, наразі на сьогодні довідковий курс, який ми публікуємо до 12:30 на рівні 41,18", - розповів Гелетій.

За його словами, заходи НБУ "були спрямовані на те, щоб відновити, посилити стійкість валютного ринку". Гелетій додав, що центробанк має достатній арсенал і планує "далі так працювати".

НБУ очікує збільшення пропозиції валюти через продаж нового врожаю та експорту товарів через морський коридор. Також міжнародна допомога додасть комфорту НБУ в інтервенціях.

"Коливання ми будемо забезпечувати помірними. Тобто наше завдання, щоб гривня коливалася в обидва боки, що ми спостерігаємо. НБУ продовжить бути активним учасником на ринку і закривати цей структурний дефіцит валюти", - додав Гелетій.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань".