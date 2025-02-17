У НБУ пояснили скорочення коштів на рахунках клієнтів банків більш ніж на 50 млрд гривень

Обсяг коштів на рахунках підприємств в банках України в січні 2025 року скоротився на 53 млрд гривень до 2,725 трлн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Водночас, як зазначили в пресслужбі НБУ, обсяг гривневих кошів на рахунках фізичних осіб протягом січня згідно зріс на 0,1%, хоча у січні минулого року спостерігалося скорочення цього показника.
За даними НБУ, через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Ця тенденція спостерігалася і в довоєнні часи.
Минулорічні сезонні відпливи коштів не вплинули на стан ліквідності банківської системи. У підсумку обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за 2024 рік зріс на 12%, бізнесу - на 19%.
"За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року", - пояснили у пресслужбі.
За даними НБУ, обсяг гривневих коштів клієнтів у банках станом на початок лютого становить 1,8 трлн гривень, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.
Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення в січні 2025 року становили 10,5% річних, що на 0,3 в.п. нижче, ніж місяць тому. Депозитний портфель банків для населення зріс за січень на 0,2% до 1,215 трлн гривень.