В НБУ пояснили сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен

В то же время, как отметили в пресс-службе НБУ, объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение января согласно вырос на 0,1%, хотя в январе прошлого года наблюдалось сокращение этого показателя.

"Ситуативные оттоки средств со счетов бизнеса в январе, обусловленные сезонными факторами, в частности уплатой годовых налогов и сборов, не имеют влияния на состояние ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Эта тенденция наблюдалась и в довоенные времена.

Прошлогодние сезонные оттоки средств не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В итоге объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса - на 19%.

"По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса, объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались в течение всего 2024 года", - пояснили в пресс-службе.

По данным НБУ, объем гривневых средств клиентов в банках по состоянию на начало февраля составляет 1,8 трлн гривен, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.