В НБУ пояснили резкий рост спроса на валюту в Украине

Повышенный спрос на валюту на рынке в основном формируют украинские компании. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, эти компании проводят экспортно-импортные операции, а также погашают долги в иностранной валюте.

Также спрос формируют и физические лица. "Мы видим, что наличный рынок очень сильно отреагировал", - добавил он.

Как отметил Чурий, в НБУ связывают это с психологическими факторами, вызванными глобальной ситуацией в экономике, которая безусловно связана с коронавирусом.

При этом он заявил, что спрос со стороны нерезидентов небольшой, а с начала месяца они купили всего 160 млн долларов.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

В обменных пунктах Украины только 12 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 26,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 56 копеек до 29,94 гривен за евро.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.