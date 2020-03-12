У НБУ пояснили різке зростання попиту на валюту в Україні

Підвищений попит на валюту на ринку в основному формують українські компанії. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, ці компанії проводять експортно-імпортні операції, а також погашають борги в іноземній валюті.

Також формують попит і фізичні особи. "Ми бачимо, що готівковий ринок дуже сильно відреагував", - додав він.

За його словами, в НБУ пов'язують це з психологічними факторами, викликаними глобальною ситуацією в економіці, яка звичайно пов'язана з коронавірусом.

При цьому він заявив, що попит з боку нерезидентів невеликий, а з початку місяця вони купили всього 160 млн доларів.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

В обмінних пунктах України тільки 12 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 62 копійки до 26,55 гривень за долар, курс євро виріс на 56 копійок до 29,94 гривень за євро.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.