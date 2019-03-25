В НБУ пояснили решение по ключевой ставке

Национальный банк обнародовал итоги дискуссии Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 13 марта относительно уровня учетной ставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в пресс-релизе, во время дискуссии шесть членов КМП выступили за сохранение учетной ставки неизменной (18,0%), два члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п (до 17,5%), другой - на 1 п.п. (до 17,0%).

В процессе обсуждения все члены КМП отметили, что замедление инфляции происходит в соответствии с январским прогнозом Национального банка. В феврале инфляция снизилась до 8,8%, а базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении. Это свидетельствует об ослаблении фундаментального инфляционного давления. Также происходит и общее улучшение инфляционных ожиданий.

"Шесть членов КМП отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях КМП. Время начала цикла снижения учетной ставки должно быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать риски для снижения инфляции к цели", - говорится в сообщении.

По мнению еще двух членов КМП, ослабление инфляционных рисков и замедление инфляции делают возможным снижение учетной ставки уже в марте.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

В то же время глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что решение правления Нацбанка от 14 марта оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным.