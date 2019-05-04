НБУ пояснил замедление роста экономики Украины

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г в сравнении с 3,5% в IV квартале 2018 года. Такая оценка содержится в Инфляционном отчете Национального банка.

Как отметили в НБУ, определенное замедление обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году.

Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности, отмечается в отчете.

"Несмотря на определенное замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего, потребления домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий). В частности о дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым ростом реальных заработных плат и пенсионных выплат", - говорится в документе.

В НБУ также отметили ускорение роста в строительстве, что, с одной стороны, в значительной мере обусловлено более благоприятными погодными условиями этого года по сравнению с предыдущим, а с другой - может свидетельствовать об устойчивом инвестиционном спросе.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, однако ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно).

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.