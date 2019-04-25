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НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины

Новости » Экономика    25.04.2019 - 14:12
НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В год выборов ВВП вырастет на 2,5%

Национальный банк сохранил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году на уровне 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кроме того, НБУ оставил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году на уровне 2,9%. В 2021 году ожидается рост на 3,7%.

Как отмечается в сообщении НБУ, росту будет способствовать постепенное смягчение монетарной политики, которое будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после завершения электорального цикла. Сдерживающим фактором для экономического роста будет сокращение объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз относительно роста экономики в 2019 году еще в июле 2018 года, после чего хранил этот прогноз неизменным.

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