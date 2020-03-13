НБУ пояснил свои действия на валютном рынке

Национальный банк Украины в течение дня 12 марта продал на валютном рынке более 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных колебаний. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины.

Как напомнили в пресс-службе, на открытии межбанковского валютного рынка НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты. Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в 200 млн долларов общий объем заявок со стороны участников рынка составил всего 86,4 млн долларов, из которых было удовлетворено заявки на 75,9 млн долларов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар

В дальнейшем НБУ продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти 150 млн долларов. Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26,0 грн за доллар.

"Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а лишь сглаживал чрезмерные колебания", - отметили в НБУ.

В пресс-службе напомнили, ситуация на валютном рынке всегда динамична и может быстро меняться. Например, в прошлом году гривна также несколько раз оказывалась под давлением, связанным, в частности, с активным политическим циклом в Украине.

"Впрочем, интервенции НБУ давали возможность сглаживать колебания, а впоследствии тренд разворачивался и НБУ получал возможность выкупать валюту", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году чистая покупка валюты НБУ составила почти 8 млрд долларов. Чистая продажа валюты из резервов этого года составляет сейчас около 200 млн долларов.

"НБУ настроен придерживаться Стратегии валютных интервенций и продолжать сглаживать чрезмерные курсовые колебания и в дальнейшем. Международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов и являются достаточными для этого. Мы продолжим внимательно следить за событиями, связанными с коронавирусом и турбулентностью на глобальных рынках", - говорится в комментарии.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины не планирует вводить ограничения на валютном рынке из-за ситуации, вызванной коронавирусом.

Сологуб напомнил, что Украина - "свободная и демократическая страна".

"Если люди хотят купить доллары, мы должны это желание обеспечить. И поэтому никаких ограничений нет, интервенции НБУ проходят на валютном рынке в прозрачном режиме", - добавил он.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.