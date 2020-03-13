НБУ пояснив свої дії на валютному ринку

Національний банк України упродовж дня 12 березня продав на валютному ринку більше 200 млн доларів для згладжування надмірних коливань. Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України.

Як нагадали в прес-службі, на відкритті міжбанківського валютного ринку НБУ провів аукціон з продажу іноземної валюти. Попри оголошений обсяг аукціону на загальну суму у 200 млн доларів загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив лише 86,4 млн доларів, з яких було задоволено заявки на 75,9 млн доларів. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 25,81 грн за долар

Надалі НБУ продовжував задовольняти надлишковий попит на валюту і продав ще майже 150 млн доларів. Це підтримало котирування на ринку на рівні 25,8-26,0 грн за долар.

"Таким чином Національний банк не змінював загальний тренд, який формував ринок, а лише згладжував надмірні коливання", - зазначили в НБУ.

У прес-службі нагадали, ситуація на валютному ринку є завжди динамічною і може швидко змінюватися. Наприклад, у минулому році гривня також декілька разів опинялася під тиском, пов’язаним, зокрема, з активним політичним циклом в Україні.

"Втім, інтервенції НБУ давали змогу згладжувати коливання, а згодом тренд розгортався і НБУ отримував нагоду викуповати валюти", - повідомили в прес-службі.

Минулого року чиста купівля валюти НБУ становила майже 8 млрд доларів. Чистий продаж валюти з резервів цього року становить наразі близько 200 млн доларів.

"НБУ налаштований дотримуватися Стратегії валютних інтервенцій та продовжувати згладжувати надмірні курсові коливання й надалі. Міжнародні резерви України наразі перевищують 26 млрд доларів і є достатніми для цього. Ми продовжимо уважно слідкувати за подіями, пов’язаними з коронавірусом і турбулентністю на глобальних ринках", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України не планує вводити обмеження на валютному ринку через ситуацію, викликану коронавірусом.

Сологуб нагадав, що Україна - "вільна і демократична країна".

"Якщо люди хочуть купити долари, ми повинні це бажання забезпечити. І тому ніяких обмежень немає, інтервенції НБУ проходять на валютному ринку в прозорому режимі", - додав він.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.