НБУ пояснил падение доходов населения

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение зарплат привело к снижению доходов в целом

Во II квартале 2020 года доходы домохозяйств снизились как в реальном наличном, так и в номинальном измерении. Наибольший вклад в падение доходов внесло сокращение зарплаты, полученной в Украине.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

Как отмечается обзоре, падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий. Указанная составляющая возросла благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой помощи.

"Поскольку, согласно данным Госстата, во II квартале сохранялся рост среднемесячных номинальных заработных плат штатных работников предприятий, сокращение оплаты труда в целом свидетельствует о существенном влиянии кризиса на доходы работников субъектов микропредпринимательства", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, из-за закрытия границ снизились и доходы и переводы трудовых мигрантов. Большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода (куда в том числе включаются доходы ФЛП).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Государственное статистическое наблюдение, на основании которого рассчитываются показатели средней заработной платы штатных работников, охватывает юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.