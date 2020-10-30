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НБУ пояснил падение доходов населения

Киев, Пятница 30 октября 2020 13:03
НБУ пояснил падение доходов населения
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение зарплат привело к снижению доходов в целом

Во II квартале 2020 года доходы домохозяйств снизились как в реальном наличном, так и в номинальном измерении. Наибольший вклад в падение доходов внесло сокращение зарплаты, полученной в Украине.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

НБУ пояснил падение доходов населения

Как отмечается обзоре, падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий. Указанная составляющая возросла благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой помощи.

"Поскольку, согласно данным Госстата, во II квартале сохранялся рост среднемесячных номинальных заработных плат штатных работников предприятий, сокращение оплаты труда в целом свидетельствует о существенном влиянии кризиса на доходы работников субъектов микропредпринимательства", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, из-за закрытия границ снизились и доходы и переводы трудовых мигрантов. Большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода (куда в том числе включаются доходы ФЛП).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Государственное статистическое наблюдение, на основании которого рассчитываются показатели средней заработной платы штатных работников, охватывает юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

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