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НБУ повысил учетную ставку до 25%: какие ожидаются последствия

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25%. Решительное повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам", - сказал он.

По его словам, достаточный уровень доходности таких активов позволит обезопасить сбережения и доходы граждан от инфляции и соответственно увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ.

"Установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них и одновременного уменьшит потребности эмиссионного финансирования со стороны Национального банка", - сообщил глава НБУ.

Увеличение же привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на наличном сегменте валютного рынка. Это позволит в дальнейшем избежать накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы Украины и постепенно решить проблему множественности валютных курсов, добавил Шевченко.

Он напомнил, что для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года.

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Национальный банк Украины