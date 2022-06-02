НБУ підвищив облікову ставку до 25%: які очікуються наслідки

"Національний банк очікує, що уряд та банки адекватно відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами", - сказав він.

За його словами, достатній рівень дохідності таких активів дасть змогу убезпечувати заощадження та доходи громадян від інфляції та збільшить відповідно привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП.

"Установлення ринкових ставок за ОВДП сприятиме збільшенню попиту на них та одночасного зменшить потреби емісійного фінансування з боку Національного банку", - повідомив голова НБУ.

Збільшення ж привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на готівковому сегменті валютного ринку. Це дасть змогу надалі уникнути накопичення дисбалансів, знизити тиск на міжнародні резерви України та поступово вирішити проблему множинності валютних курсів, додав Шевченко.

Він нагадав, що для пожвавлення інтересу до гривневих активів їх дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції.