НБУ повысил учетную ставку в 2,5 раза до 25% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года. НБУ вернулся к активной процентной политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Шевченко, "целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке".
По его словам, результатом должно стать усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.
Шевченко напомнил, что в начале полномасштабного военного нападения России НБУ воздерживался от принятия решений по учетной ставке. Такой подход был оправдан. В условиях значительного психологического шока, вызванного войной, изменение учетной ставки не имело бы достаточного влияния для стабилизации ожиданий и для накопления и удержания гривневых активов.
"В то же время постепенная адаптация экономики Украины и замещение психологического шока экономической логикой принятия решений бизнесом и населением требуют изменения подходов к монетарной политике", - сказал он.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 9,0% до 10,0% с 21 января 2022 года.
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