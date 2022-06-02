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НБУ підвищив облікову ставку в 2,5 рази до 25% річних

Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року. НБУ повернувся до активної процентної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, "метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку".

За його словами, результатом повинно стати посилення спроможності НБУ забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Шевченко нагадав, що га початку повномасштабного військового нападу Росії НБУ утримувався від ухвалення рішень щодо облікової ставки. Такий підхід був виправданий. В умовах значного психологічного шоку, зумовленого війною, зміна облікової ставки не мала б достатнього впливу для стабілізації очікувань та для накопичення й утримання гривневих активів.

"Водночас поступова адаптація економіки України та заміщення психологічного шоку економічною логікою ухвалення рішень бізнесом та населенням вимагають зміни підходів до монетарної політики", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 9,0% до 10,0% з 21 січня 2022 року.

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Національний банк України