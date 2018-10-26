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НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,28 грн/долар

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 12:26
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара на 26 жовтня склало 28,28 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2803 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 25 жовтня (28,3335 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

Готівковий курс долара виріс ще на 3 копійки Курс долара на міжбанку знизився до 28,34 грн/долар
Теми: Курс долара
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