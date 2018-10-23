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НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 12:28
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Довідкове значення курсу долара на 23 жовтня склало 28,14 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1487 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 22 жовтня (28,0833 гривень за долар).

НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,16 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок - до 28,14 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 1 копійку до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,49 гривень за євро.

Готівковий курс долара трохи виріс Курс долара на міжбанку виріс до 28,16 грн/долар
Теми: Курс долара
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