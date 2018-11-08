НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,93 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара виріс на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 8 листопада склало 27,93 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9309 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 7 листопада (27,8980 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу порівняно з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,22 гривень за євро.