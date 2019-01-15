Курс доллара открылся ростом на межбанке

Доллар снова дорожает

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 28,19 грн/доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,2715 - 32,2944 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,1900

EUR/UAH 32,2715 32,2944

RUB/UAH 0,4199 0,4204

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,1649 - 32,2108 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 2802,3674 гривен за 100 долларов (-13,0168 гривен).