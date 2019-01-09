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НБУ підвищив довідковий курс долара

Новини » Фінанси    09.01.2019 - 12:30
НБУ підвищив довідковий курс долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 9 січня склало 28,02 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1193 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 8 січня (28,0237 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,20 гривень за долар, на покупці виріс на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,20 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараНаціональний банк Україникурсы валют
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