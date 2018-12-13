НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 13 грудня склало 27,87 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8775 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,80 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 28,05 гривень за долар, на покупці виріс на 8 копійок до 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 32,00 гривень за євро.