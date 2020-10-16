НБУ повысил официальный курс евро на понедельник

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,30 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 октября установлен на таком уровне: 33,3018 гривен за евро (+0,1254 грн). При этом курс евро на 16 октября составляет 33,1764 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,24 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 28,3649 гривен за 1 доллар (+0,0284 грн). При этом курс доллара на 16 октября составляет 28,3365 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.