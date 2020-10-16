НБУ підвищив офіційний курс євро на понеділок

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,30 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3018 гривень за євро (+0,1254 грн). При цьому курс євро на 16 жовтня становить 33,1764 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,24 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3649 гривень за 1 долар (+0,0284 грн). При цьому курс долара на 16 жовтня становить 28,3365 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після невеликого зниження минулого тижня.