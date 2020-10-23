Доллар перешел к росту: НБУ установил курс на понедельник

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал после трех дней снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 28,2911 гривен за 1 доллар (+0,0261 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет 28,2650 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет после трех дней снижения.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,46 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 октября справочный курс на уровне 28,28 грн/доллар, повысил его по сравнению с 22 октября (28,25 грн/доллар).

Прогноз

Напомним, по данным НБУ, ключевым риском для кредитных менеджеров украинских банков в III квартале 2020 года оказался валютный - почти 40% банков отметили его рост. Таких высоких значений валютный риск достигал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.