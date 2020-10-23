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НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 17:44
НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта дорожчає

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,54 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 33,5490 гривень за євро (+0,1384 грн). При цьому курс євро на 23 жовтня становить 33,4106 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,51 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2911 гривень за 1 долар (+0,0261 грн). При цьому курс долара на 23 жовтня становить 28,2650 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає після трьох днів зниження.

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