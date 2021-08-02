НБУ повысил официальный курс евро на 3 августа
Фото: курс евро вырос на 1 копейку (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,90 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 3 августа установлен на таком уровне: 31,9032 гривен за евро (+0,0086 грн). При этом курс евро на 2 августа составляет 31,8946 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс снова вырос после снижения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,90 гривен за евро.