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НБУ повысил официальный курс евро на 3 августа

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 17:52
НБУ повысил официальный курс евро на 3 августа Фото: курс евро вырос на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,90 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 августа установлен на таком уровне: 31,9032 гривен за евро (+0,0086 грн). При этом курс евро на 2 августа составляет 31,8946 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро на 3 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снова вырос после снижения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро на 3 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,90 гривен за евро.

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