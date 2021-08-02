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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 17:30
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 31,9004 - 31,9215 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 30 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 31,8173 - 31,8410 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 26,8444 гривен за 1 доллар (+0,0276 грн). При этом курс доллара на 2 августа составляет 26,8168 гривен за 1 доллар.

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