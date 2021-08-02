Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 2 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,92 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 31,9004 - 31,9215 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 31,8173 - 31,8410 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.