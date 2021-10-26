НБУ повысил официальный курс евро на 27 октября

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,67 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 27 октября установлен на таком уровне: 30,6791 гривен за евро (+0,1042 грн). При этом курс евро на 26 октября составляет 30,5749 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже остался на уровне 30,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,68 гривен за евро.