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НБУ повысил официальный курс евро на 18 августа

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,38 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 августа установлен на таком уровне: 31,382 гривен за евро (+0,0187 грн). При этом курс евро на 17 августа составляет 31,3633 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua).

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,32 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,29 гривен за евро

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