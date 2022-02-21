НБУ повысил официальный курс евро
Фото: курс евро вырос на 9 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,28 гривен за евро. Это 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 22 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,2887 гривен за евро (+0,0927 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,196 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,40 гривен за евро.