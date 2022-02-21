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НБУ підвищив офіційний курс євро

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 17:54
НБУ підвищив офіційний курс євро Фото: курс євро виріс на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,28 гривень за євро. Це 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,2887 гривень за євро (+0,0927 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 32,196 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,40 гривень за євро.

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