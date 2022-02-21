НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: курс євро виріс на 9 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,28 гривень за євро. Це 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 22 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,2887 гривень за євро (+0,0927 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 32,196 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,40 гривень за євро.