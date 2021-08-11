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НБУ повысил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,41 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 августа установлен на таком уровне: 31,4105 гривен за евро (+0,0488 грн). При этом курс евро на 11 августа составляет 31,3617 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,44 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,42 гривен за евро.

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